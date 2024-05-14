Четырёх украинцев задержали при попытке нелегально пересечь границу Молдавии

В опубликованном пограничной полицией в Telegram сообщении указывается, что после задержания украинцы запросили убежище на территории Молдавии.
Они также рассказали, что за нелегальный переход границы заплатили на Украине по €10 тыс. каждый.
Четверо граждан Украины попали в руки молдавских пограничников. Их задержали при попытке нелегально пересечь границу республики в районе населённого пункта Ларга.
В опубликованном пограничной полицией в Telegram сообщении указывается, что после задержания украинцы запросили убежище на территории Молдавии.
Они также рассказали, что за нелегальный переход границы заплатили на Украине по €10 тыс. каждый.