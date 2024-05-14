В Башкирии расследуют нападение на школьников в Салавате.

Следком Башкирии возбудил уголовное дело по факту нападения на школьников в Салавате. Ранее видео с этим происшествием широко разошлось по соцсетям и было замечено правоохранительными органами.
Ребята, гулявшие вместе с родителями, фотографировались, когда к ним пристали двое неадекватных мужчин, потребовавшие у них вейп, которого у школьников не было. Разозлившись на отказ, побили подростков, распылили им в глаза перцовые баллончики и скрылись на автомобиле.
В ходе мониторинга средств массовой информации выявлено сообщение о совершении противоправных действий в отношении подростков в городе Салавате. Сообщается, что школьники подверглись нападению со стороны двоих мужчин на улице. Нападавшие нанесли несовершеннолетним побои, распылили перцовые баллончики в глаза и скрылись на автомобиле.
Возбуждено уголовное дело по статье «Хулиганство», подозреваемые будут разысканы и привлечены к ответственности, сообщили в Салаватском отделе СКР.