В Башкирии расследуют нападение на школьников в Салавате.

Ребята, гулявшие вместе с родителями, фотографировались, когда к ним пристали двое неадекватных мужчин, потребовавшие у них вейп, которого у школьников не было. Разозлившись на отказ, побили подростков, распылили им в глаза перцовые баллончики и скрылись на автомобиле.