В Ташкенте парень получил 5 суток ареста за приставания к своей невесте в кино

С заявлением к правоохранителям обратился начальник службы безопасности одного из столичных кинотеатров. Он просил наказать молодого человека, который во время киносеанса лез с поцелуями и совершал действия сексуального характера в отношении находившейся рядом с ним девушки.
На суде девушка рассказала, что во время просмотра фильма молодой человек трогал ее за различные части тела, хотя она просила не делать этого в публичном месте. Так как это ее жених, она не стала писать на него заявление.
По итогу судебного заседания парня признали виновным в совершении правонарушения по статье 41−1 (сексуальное домогательство) Кодекса об административной ответственности. В качестве наказания ему назначили пять суток административного ареста.
А смотрели влюбленные фильм «Рай под ногами матерей».