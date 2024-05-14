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В Ташкенте парень получил 5 суток ареста за приставания к своей невесте в кино

Узбекистан, Ташкент — АН Podrobno.uz. Сегодня в Чиланзарском районном суде по уголовным делам состоялось слушание по делу 24-летнего жителя Ташкента. На прошлой неделе он приставал к своей девушке в кинотеатре, сообщает корреспондент Podrobno.uz.

Источник: Podrobno.uz

С заявлением к правоохранителям обратился начальник службы безопасности одного из столичных кинотеатров. Он просил наказать молодого человека, который во время киносеанса лез с поцелуями и совершал действия сексуального характера в отношении находившейся рядом с ним девушки.

На суде девушка рассказала, что во время просмотра фильма молодой человек трогал ее за различные части тела, хотя она просила не делать этого в публичном месте. Так как это ее жених, она не стала писать на него заявление.

По итогу судебного заседания парня признали виновным в совершении правонарушения по статье 41−1 (сексуальное домогательство) Кодекса об административной ответственности. В качестве наказания ему назначили пять суток административного ареста.

А смотрели влюбленные фильм «Рай под ногами матерей».