Шокирующий случай в Унгенах: на врачей скорой помощи совершено нападение

На месте происшествия врачи обнаружили, что мужчина и его собутыльник пьяны. Во время осмотра товарищ пациента проявил агрессию и вел себя неадекватно по отношению к членам врачам. Он запер их в доме, снимал на видео каждого из них, угрожал и оскорблял.