Шокирующий случай в Унгенах: на врачей скорой помощи совершено нападение

В Унгенском районе на бригаду врачей, которые прибыли на вызов, напал мужчина в состоянии алкогольного опьянения. Об этом сообщает Национальный центр догоспитальной неотложной медицинской помощи.
По предварительным данным, врачи отреагировали на вызов о срочной медицинской помощи 35-летнему мужчине из села Бумбэта, который находился в состоянии алкогольного опьянения.
На месте происшествия врачи обнаружили, что мужчина и его собутыльник пьяны. Во время осмотра товарищ пациента проявил агрессию и вел себя неадекватно по отношению к членам врачам. Он запер их в доме, снимал на видео каждого из них, угрожал и оскорблял.
«К счастью, команде врачей удалось связаться с диспетчером, который обратился за помощью к правоохранителям Вскоре прибыл полицейский экипаж, и теперь правоохранителям предстоит установить все обстоятельства инцидента», — заявили в Национальном центре догоспитальной неотложной медицинской помощи.
Разбирательство по данному делу продолжается.