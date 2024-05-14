Генералу откатили домом

Как стало известно «Ъ», арестованному сегодня начальнику управления кадров Минобороны России Юрию Кузнецову вменяется в вину получение взятки на общую сумму 30 млн 500 тыс. руб. от краснодарского предпринимателя Левы Мартиросяна за помощь в заключении госконтрактов на оказание гостиничных услуг стоимостью 372 млн руб. По версии следствия, бизнесмен приобрел и оформил на супругу военного чиновника землю в Краснодаре и построил на ней жилой дом площадью более 1 тыс. кв. м. Дело генерал-лейтенанта Кузнецова находится в производстве того же подразделения ГСУ СКР, что и замминистра Тимура Иванова, но формально расследования не связаны.
По данным «Ъ», деятельность генерал-лейтенанта Кузнецова расследуют следователи второго следственного отдела управления по расследованию особо важных дел ГСУ СКР, возбудившие в его отношении 12 мая уголовное дело. В том же отделе с 23 апреля находится уголовное дело о получении взятки отстраненным от должности замминистра обороны Тимуром Ивановым в виде ремонта его недвижимости. Дела формально не связаны, но, по некоторым данным, в следственном ведомстве уже формируется спецбригада, которая будет расследовать аналогичные дела высокопоставленных военных.
Как удалось выяснить «Ъ», по версии следствия, инкриминируемое ему преступление генерал-лейтенант Кузнецов совершил в бытность начальником 8-го управления Генерального штаба вооруженных сил РФ, которое, в частности, занималось подготовкой, переподготовкой и повышением квалификации специалистов для органов службы защиты государственной тайны.
В ведении 8-го управления находилась также координация деятельности Краснодарского высшего военного училища имени генерала армии С. М. Штеменко (КВВУ). И, в частности, вопросы, связанные с размещением военнослужащих, которых отправляли на обучение в вуз.
При этом по решению руководства Минобороны от 2020 года в случае, если отправленных на обучение военных нельзя было разместить в ведомственных общежитиях, их должны были расселять в гостиницах в рамках заключаемых с военным ведомством госконтрактов.
Генерал Кузнецов, согласно имеющимся у него полномочиям, как раз должен был организовывать и контролировать вопросы «обустройства и обеспечения жизнедеятельности» подчиненных воинских частей.
Как полагает следствие, в нарушение федерального закона «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» от 5 апреля 2013 года генерал Кузнецов решил извлечь выгоду из занимаемой должности, для чего «не позднее 22 апреля 2020 года» вступил в преступный сговор с занимающимся гостиничным бизнесом индивидуальным предпринимателем Левой Мартиросяном. С последним генерал Кузнецов был ранее знаком, так как до октября 2010 года господин Мартиросян занимал должность начальника продовольственной службы отдела материального обеспечения КВВУ.
В 2021—2023 годах Юрий Кузнецов, как установило следствие, организовал заключение между ИП «Мартиросян Л. А.», с одной стороны, и КВВУ, с другой, госконтрактов и договоров на оказание гостиничных услуг на общую сумму 372 млн 300 тыс. руб.
В обмен бизнесмен приобрел и оформил на жену Юрия Кузнецова в 2020—2022 годах участок земли в Краснодаре, на улице Грибоедова, за 7 млн 510 тыс. руб., а также построил на ней жилой дом площадью 1125 кв. м (стоимостью 22 млн 993 тыс. 160 ₽), также записанный на жену главного военного кадровика.
Таким образом, полагает следствие, генерал Кузнецов, будучи должностным лицом, получил от господина Мартиросяна, также рассчитывавшего на его «общее покровительство», взятку в особо крупном размере в виде имущества — земельного участка и строения общей стоимостью 30 млн 503 тыс. руб.
По решению 235-го гарнизонного военного суда Москвы генерал Кузнецов, обвиняемый ГСУ СКР в получении взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК), был арестован на два месяца. Аналогичную меру пресечения господину Мартиросяну, которого доставили в Москву из Краснодара по ходатайству ГСУ СКР, избрал Басманный райсуд. Ему инкриминируется дача взятки (ст. 291 УК).
В ходе обыска, проведенного в загородном доме генерала в подмосковной Истре, где он и был задержан, а также в его московской квартире и в служебном кабинете сотрудники ГСУ СКР и ФСБ изъяли рубли и валюту на сумму более 100 млн руб., множество швейцарских часов и украшений.
Деньги, ценности и недвижимость планируется арестовать и использовать для погашения штрафа по уголовному делу.
По сведениям «Ъ», главный военный кадровик свою вину в коррупции не признал, а его защита заявила о неясности обвинения, отмечая, что действия, которые инкриминировали военному чиновнику, в его полномочия не входили.
Следствие и ФСБ между тем проверяют его на причастность к совершению других преступлений коррупционной направленности и готовятся к новым расследованиям в отношении крупных военных чиновников.