Генералу откатили домом

Как стало известно «Ъ», арестованному сегодня начальнику управления кадров Минобороны России Юрию Кузнецову вменяется в вину получение взятки на общую сумму 30 млн 500 тыс. руб. от краснодарского предпринимателя Левы Мартиросяна за помощь в заключении госконтрактов на оказание гостиничных услуг стоимостью 372 млн руб. По версии следствия, бизнесмен приобрел и оформил на супругу военного чиновника землю в Краснодаре и построил на ней жилой дом площадью более 1 тыс. кв. м. Дело генерал-лейтенанта Кузнецова находится в производстве того же подразделения ГСУ СКР, что и замминистра Тимура Иванова, но формально расследования не связаны.