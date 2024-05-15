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Взрыв в многоквартирном доме в селе Усады произошел не из-за бытового газа

В многоквартирном доме в селе Усады Лаишевского района произошел взрыв газовоздушной смеси.

Телеканал ТНВ в программе «Новости Татарстана» показал отрывок видео из соцсетей с пострадавшим, по чьей вине случилось происшествие. По словам мужчины, он поставил чайник и произошел взрыв. Однако местные жители уверены, что он грел чайник не бытовым газом, потому что до этого произошло его плановое отключение. Всех жителей предупредили о ремонтных работах заранее.

— Сейчас идет оценка состояния дома и попозже будет принято решение либо восстанавливать, либо сносить. Сейчас в нем находиться невозможно, — заявил глава Лаишевского района Ильдус Зарипов.