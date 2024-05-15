Взрыв в многоквартирном доме в селе Усады произошел не из-за бытового газа

Телеканал ТНВ в программе «Новости Татарстана» показал отрывок видео из соцсетей с пострадавшим, по чьей вине случилось происшествие. По словам мужчины, он поставил чайник и произошел взрыв. Однако местные жители уверены, что он грел чайник не бытовым газом, потому что до этого произошло его плановое отключение. Всех жителей предупредили о ремонтных работах заранее.