На западе Украины ввели графики аварийных отключений света

«По распоряжению “Укрэнерго” во Львове и области введены графики аварийных отключений. Причина — дефицит мощности вследствие массированных атак на энергосистему Украины», — говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале «Львовоблэнерго».
«Сумыоблэнерго» в своем Telegram-канале также сообщила о введении графиков аварийных отключений в Сумской области.
Ранее «Укрэнерго» сообщила о возможных отключениях света на всей территории Украины в вечерние часы из-за массовых повреждений и дефицита в энергосистеме. По словам министра энергетики Украины Германа Галущенко, в пяти областях страны повреждены объекты генерации и передачи электроэнергии на фоне взрывов. «Укрэнерго» сообщало о повреждении оборудования на одном из своих объектов в центральной части Украины.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года — через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда — по всей стране. Вместе с тем, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.