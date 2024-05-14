На всей территории Украины ввели аварийные отключения света

Ранее во вторник энергопоставляющие компании Сумской и Львовской областей сообщили о введении графиков аварийных отключений.
«С 21.00 до 24.00 (совпадает с мск) “Укрэнерго” вынуждено ввести контролируемые аварийные отключения во всех регионах Украины. Причина — значительный дефицит электроэнергии в системе. Завтра, 15 мая, для промышленных потребителей графики ограничения мощности будут действовать в течение всех суток», — говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале «Укрэнерго».
Ранее «Укрэнерго» сообщила о возможных отключениях света на всей территории Украины в вечерние часы из-за массовых повреждений и дефицита в энергосистеме. По словам министра энергетики Украины Германа Галущенко, в пяти областях страны повреждены объекты генерации и передачи электроэнергии на фоне взрывов. «Укрэнерго» сообщало о повреждении оборудования на одном из своих объектов в центральной части Украины.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года — через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда — по всей стране. Вместе с тем, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.