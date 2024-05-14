Ричмонд
+22°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

На всей территории Украины ввели аварийные отключения света

МОСКВА, 14 мая — РИА Новости. Аварийные отключения света введены во всех регионах Украины из-за значительного дефицита электроэнергии в энергосистеме страны, сообщили в национальной энергетической компании «Укрэнерго».

Источник: Reuters

Ранее во вторник энергопоставляющие компании Сумской и Львовской областей сообщили о введении графиков аварийных отключений.

«С 21.00 до 24.00 (совпадает с мск) “Укрэнерго” вынуждено ввести контролируемые аварийные отключения во всех регионах Украины. Причина — значительный дефицит электроэнергии в системе. Завтра, 15 мая, для промышленных потребителей графики ограничения мощности будут действовать в течение всех суток», — говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале «Укрэнерго».

Ранее «Укрэнерго» сообщила о возможных отключениях света на всей территории Украины в вечерние часы из-за массовых повреждений и дефицита в энергосистеме. По словам министра энергетики Украины Германа Галущенко, в пяти областях страны повреждены объекты генерации и передачи электроэнергии на фоне взрывов. «Укрэнерго» сообщало о повреждении оборудования на одном из своих объектов в центральной части Украины.

Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года — через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда — по всей стране. Вместе с тем, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.

энергетика