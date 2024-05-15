В ВСУ признали, что отошли в Волчанске на «отдельных участках»

МОСКВА, 14 мая. /ТАСС/. Вооруженные силы Украины (ВСУ) были вынуждены «переместиться на более выгодные позиции» в районе города Волчанска Харьковской области. Об этом заявил Генштаб ВСУ.
По его данным, ВСУ пришлось сменить позиции «на отдельных участках» в районе Волчанска из-за штурмовых действий противника.
В оперативной сводке по состоянию на 23:00 (совпадает с мск) отмечается, что ВСУ также «переместились на более выгодные позиции» на «отдельных участках» в районе села Лукьянцы. Ранее днем Генштаб уже признавал отход в районе этого села.
Уточняется, что за счет таких «маневров» в ВСУ надеются избежать потерь. «Ситуация в районах боевых действий остается сложной», — резюмировали в Генштабе.
Ранее в Минобороны РФ сообщили об освобождении нескольких населенных пунктов Харьковской области. Глава ее военно-гражданской администрации Виталий Ганчев сообщал ТАСС, что ВСУ окопались в населенных пунктах на харьковском направлении, но под натиском российских военных они не могут не отступать. 14 мая Ганчев также сообщил в эфире Первого канала, что ВС РФ контролируют западную и северную части Волчанска.