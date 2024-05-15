В ВСУ признали, что отошли в Волчанске на «отдельных участках»

Ранее в Минобороны РФ сообщили об освобождении нескольких населенных пунктов Харьковской области. Глава ее военно-гражданской администрации Виталий Ганчев сообщал ТАСС, что ВСУ окопались в населенных пунктах на харьковском направлении, но под натиском российских военных они не могут не отступать. 14 мая Ганчев также сообщил в эфире Первого канала, что ВС РФ контролируют западную и северную части Волчанска.