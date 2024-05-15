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В Приморье раскрыто убийство ребенка: подозреваемого искали более 30 лет

ВЛАДИВОСТОК, 15 мая, ФедералПресс. Следственный комитет установил обстоятельства убийства 11-летнего мальчика, которое произошло в 1993 году. Подозреваемый признал свою вину.

Источник: РИА "Новости"

«Следователями СК России по Приморскому краю возобновлено расследование уголовного дела по факту убийства. 11-летнего мальчика в селе Хороль. Его тело было обнаружено на сопке по улице Октябрьская в октябре 1993 года», — сообщили в пресс-службе ведомства.

В ходе розыска следователи проверили причастность местного жителя, который в 1993 году работал сторожем в совхозе, на тот момент ему было 18 лет. Мужчина рассказал, что убил несовершеннолетнего во время ссоры.

В настоящее время задержанному предъявлено обвинение по статье «Убийство». Следователи направили ходатайство в суд о заключении подозреваемого под стражу. Ему грозит до 8 до 15 лет лишения свободы.

Сообщается, что обвиняемый не имеет постоянного места жительства и нигде не работает.

Напомним, в Приморье тигр напал на человека. Пострадавшему потребовалась помощь врачей. В настоящее время поиском хищника занимаются специалисты.