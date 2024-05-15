В Приморье раскрыто убийство ребенка: подозреваемого искали более 30 лет

«Следователями СК России по Приморскому краю возобновлено расследование уголовного дела по факту убийства. 11-летнего мальчика в селе Хороль. Его тело было обнаружено на сопке по улице Октябрьская в октябре 1993 года», — сообщили в пресс-службе ведомства.
В ходе розыска следователи проверили причастность местного жителя, который в 1993 году работал сторожем в совхозе, на тот момент ему было 18 лет. Мужчина рассказал, что убил несовершеннолетнего во время ссоры.
Сообщается, что обвиняемый не имеет постоянного места жительства и нигде не работает.
Напомним, в Приморье тигр напал на человека. Пострадавшему потребовалась помощь врачей. В настоящее время поиском хищника занимаются специалисты.