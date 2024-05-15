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Подробности по пожару на автобусной стоянке озвучили в администрации Владивостока

Восемь автобусов курсировали по нескольким востребованным маршрутам.

Источник: PrimaMedia.ru

В мэрии рассказали, кому принадлежали сгоревшие утром 15 мая во Владивостоке автобусы, сообщает ИА PrimaMedia.

Напомним, мощный пожар разгорелся на стоянке на улице Борисенко. Огонь уничтожил восемь автобусов, а общая площадь возгорания составила около 160 квадратов.

В пресс-службе администрации города корр. ИА PrimaMedia рассказали, что сгоревшие автобусы марки ПАЗ принадлежали компании ООО «Каслар» и курсировали на маршрутах 7, 24 и 54.

«По информации компании-перевозчика, вместо них на линии вышли дополнительные транспортные средства из резерва», — уточнили в мэрии.

пожары