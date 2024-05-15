Во Владивостоке полицией задержан подозреваемый в разбоях хабаровчанин

Во Владивостоке был задержан мужчина, подозреваемый в совершении нескольких разбойных нападений на продавцов торговых павильонов. По информации, предоставленной полицией, подозреваемый — 45-летний уроженец Хабаровска, ранее имевший проблемы с законом.
Первое нападение было совершено в Первомайском районе Владивостока. Там злоумышленник, угрожая ножом, похитил из кассы магазина на улице 3-я Строительная 7 тысяч рублей. Второе нападение произошло в апреле в Ленинском районе на улице Тобольской, где мужчина, угрожая предметом, похожим на пистолет, попытался вынудить продавца отдать деньги, но был вынужден скрыться из-за появления других работников магазина.
Кроме того, подозреваемый был замечен сотрудниками Госавтоинспекции за рулём в состоянии опьянения, в связи с чем было возбуждено уголовное дело по статье 264.1 УК РФ, предусматривающей ответственность за управление транспортным средством в состоянии опьянения лицом, ранее подвергнутым административному наказанию или имеющим судимость.
Подозреваемый находится под стражей, а расследование уголовных дел продолжается с целью установления всех обстоятельств совершённых преступлений.