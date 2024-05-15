Во Владивостоке полицией задержан подозреваемый в разбоях хабаровчанин

Во Владивостоке был задержан мужчина, подозреваемый в совершении нескольких разбойных нападений на продавцов торговых павильонов. По информации, предоставленной полицией, подозреваемый — 45-летний уроженец Хабаровска, ранее имевший проблемы с законом.

Первое нападение было совершено в Первомайском районе Владивостока. Там злоумышленник, угрожая ножом, похитил из кассы магазина на улице 3-я Строительная 7 тысяч рублей. Второе нападение произошло в апреле в Ленинском районе на улице Тобольской, где мужчина, угрожая предметом, похожим на пистолет, попытался вынудить продавца отдать деньги, но был вынужден скрыться из-за появления других работников магазина.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий, проведённых сотрудниками полиции, была установлена личность подозреваемого, что привело к его задержанию. Были возбуждены уголовные дела по части 2 статьи 162 УК РФ, которая квалифицирует действия гражданина как разбой, совершённый с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия. За такое преступление законодательством предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет.