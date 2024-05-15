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В Санкт-Петербурге задержали более 60 мигрантов по делу о взятках участковому

В Санкт-Петербурге сотрудники МВД, ФСБ и Росгвардии задержали не менее 60 мигрантов во время массовых обысков, сообщила пресс-служба петербургского управления СКР. Следственные действия прошли в рамках расследования уголовного дела о получении взяток старшим участковым МВД.

Источник: РИА "Новости"

Расследование дела в отношении старшего участкового уполномоченного полиции ведет следственный отдел по Адмиралтейскому району Санкт-Петербурга. Его обвиняют в получении взяток с февраля 2023 по апрель 2024 года на общую сумму не менее 70 тыс. руб. Средства, по данным петербургского управления СКР, были получены от предпринимателя, осуществлявшего коммерческую деятельность по реализации железнодорожных и авиабилетов. При этом, как уточнили в ведомстве, в случае отказа платить обвиняемый угрожал предпринимателю проведением проверок, а также привлечением к уголовной и административной ответственности.

В материалах дела говорится, что у полицейского якобы были связи с группой мигрантов, по адресам проживания которых наведались оперативники. «Сегодня следователями совместно с сотрудниками региональных управлений МВД и ФСБ России при силовой поддержке Росгвардии проведено более 10 обысков, в ходе которых задержано не менее 60 иностранных граждан», — сообщили в региональном СКР. В ведомстве уточнили, что сейчас рассматривается вопрос о возбуждении дела по статье об организации незаконной миграции (ст. 322.1 УК РФ).