В Санкт-Петербурге задержали более 60 мигрантов по делу о взятках участковому

Расследование дела в отношении старшего участкового уполномоченного полиции ведет следственный отдел по Адмиралтейскому району Санкт-Петербурга. Его обвиняют в получении взяток с февраля 2023 по апрель 2024 года на общую сумму не менее 70 тыс. руб. Средства, по данным петербургского управления СКР, были получены от предпринимателя, осуществлявшего коммерческую деятельность по реализации железнодорожных и авиабилетов. При этом, как уточнили в ведомстве, в случае отказа платить обвиняемый угрожал предпринимателю проведением проверок, а также привлечением к уголовной и административной ответственности.