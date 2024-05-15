По делу генерала Минобороны Кузнецова провели обыски сразу по нескольким адресам

МОСКВА, 15 мая. /ТАСС/. Обыски сразу по нескольким адресам проведены в рамках уголовного дела в отношении начальника главного управления кадров Минобороны России генерал-лейтенанта Юрия Кузнецова, обвиняемого в получении взятки в виде недвижимости. Об этом ТАСС сообщили в правоохранительных органах.