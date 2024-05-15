Бизнесмена ждёт суд за взятку экс-замминистра транспорта Хабаровского края

В Хабаровске предстанет перед судом бизнесмен, который дал взятку экс-замминистра транспорта края, чтобы его знакомого трудоустроили на должность в госучреждении. Обвиняемый сбежал из страны и объявлен в розыск, сообщает пресс-служба СУ СКР по Хабаровскому краю и ЕАО.
Преступление произошло в 2019 году. Бывший заместитель министра транспорта и дорожного хозяйства обратился к знакомому, чтобы тот подыскал кандидата на свободную должность начальника КГКУ «Хабаровскуправтодор». За содействие в трудоустройстве чиновник потребовал вознаграждение в размере 4,8 миллиона рублей.
Против бывшего замминистра и его посредника возбудили уголовное дело по статьям 290, 159 и 291 УК РФ. Осенью 2021 года суд приговорил чиновника к 4,5 годам лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима, а также обязал его выплатить 4,8 миллиона рублей штрафа — полную сумму затребованной взятки. Посредник получил три года колонии строгого режима. Теперь под суд отправится и бизнесмен, который в произошедшей истории выступил в роли взяткодателя.
«Следствием при активном участии оперативных сотрудников УФСБ России по Хабаровскому краю собрана достаточная доказательственная база, подтверждающая причастность мужчины к совершению инкриминируемого ему преступления», — отметила и. о. старшего помощника руководителя СУ СК России по Хабаровскому краю и ЕАО Анна Пшеничникова.
«Обвиняемый находится за пределами Российской Федерации и объявлен в международный розыск. Уголовное дело направлено в Индустриальный районный суд г. Хабаровска для рассмотрения по существу», — прокомментировали в пресс-службе прокуратуры Хабаровского края.