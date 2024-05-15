Бизнесмена ждёт суд за взятку экс-замминистра транспорта Хабаровского края

Против бывшего замминистра и его посредника возбудили уголовное дело по статьям 290, 159 и 291 УК РФ. Осенью 2021 года суд приговорил чиновника к 4,5 годам лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима, а также обязал его выплатить 4,8 миллиона рублей штрафа — полную сумму затребованной взятки. Посредник получил три года колонии строгого режима. Теперь под суд отправится и бизнесмен, который в произошедшей истории выступил в роли взяткодателя.