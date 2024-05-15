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Появилось видео с началом пожара, в котором сгорели 8 автобусов в Приморье

Полиция ищет поджигателей.

Источник: Прокуратура Приморского края

Момент начала пожара, в котором утром 15 мая полностью сгорели восемь пассажирских автобусов ПАЗ во Владивостоке, попал на камеры наблюдения — видео опубликовала прокуратура Приморья, правоохранители предполагают поджог.

На видео заметен силуэт между автобусами на стоянке по улице Борисенко, 35. Через несколько секунд разгорается внушительное пламя. Когда прибыли пожарные, полыхали уже восемь машин, их полностью уничтожил огонь. К счастью, никто не погиб и не пострадал.

Полиция Владивостока возбудила уголовное дело о поджоге. Сейчас место происшествия осматривают, опрашивают очевидцев. Записи с камер наблюдения изъяли. Полицейские устанавливают обстоятельство и сумму ущерба, а также разыскивают причастных к пожару злоумышленников.

Напомним, сгорели автобусы с маршрутов № 7 и № 24, которые обслуживает компания «Каслар». На замену им вывели другие машины.

пожары