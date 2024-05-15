Появилось видео с началом пожара, в котором сгорели 8 автобусов в Приморье

На видео заметен силуэт между автобусами на стоянке по улице Борисенко, 35. Через несколько секунд разгорается внушительное пламя. Когда прибыли пожарные, полыхали уже восемь машин, их полностью уничтожил огонь. К счастью, никто не погиб и не пострадал.