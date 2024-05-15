В крови взыграл алкоголь: молодой парень сломал автобусную остановку в Приморье

Восемнадцатилетний парень гулял ночью в компании своих друзей и употреблял спиртные напитки в центре Спасска-Дальнего. Он увидел автобусную остановку и повредил конструкцию, подробности сообщает «Комсомольская правда — Владивосток».
Об испорченной остановке полицейским рассказали в городской администрации. Предварительно установлено, что молодой человек повредил каркас и пнул ограждение, в результате чего оно сломалось. Специалисты проводят проверку, устанавливается сумма причиненного ущерба.
Напомним, что не так давно влюбленная пара решила увековечить свою любовь, вот только выбрали люди не то место и не тот способ. На Поспеловской батарее они написали свои имена, тем самым совершив акт вандализма.
Ранее «КП» писала об осквернителях могил. Подозреваемых нашли.