Ричмонд
+17°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В крови взыграл алкоголь: молодой парень сломал автобусную остановку в Приморье

Полицейские разбираются с вандалом, испортившим остановку в Приморье.

Источник: Комсомольская правда

Восемнадцатилетний парень гулял ночью в компании своих друзей и употреблял спиртные напитки в центре Спасска-Дальнего. Он увидел автобусную остановку и повредил конструкцию, подробности сообщает «Комсомольская правда — Владивосток».

Об испорченной остановке полицейским рассказали в городской администрации. Предварительно установлено, что молодой человек повредил каркас и пнул ограждение, в результате чего оно сломалось. Специалисты проводят проверку, устанавливается сумма причиненного ущерба.

Напомним, что не так давно влюбленная пара решила увековечить свою любовь, вот только выбрали люди не то место и не тот способ. На Поспеловской батарее они написали свои имена, тем самым совершив акт вандализма.

Ранее «КП» писала об осквернителях могил. Подозреваемых нашли.