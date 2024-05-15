Зеленоглазая пенсионерка в черно-белом платке без вести пропала в Новосибирске

В Советском районе Новосибирска пропала 76-летняя Нелюбина (Шатрова) Надежда Петровна. Как сообщает ПСО «ЛизаАлерт НСО», пенсионерка вышла из дома в микрорайоне ОбьГЭС и не вернулась.