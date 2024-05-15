Зеленоглазая пенсионерка в черно-белом платке без вести пропала в Новосибирске

В Советском районе Новосибирска пропала 76-летняя Нелюбина (Шатрова) Надежда Петровна. Как сообщает ПСО «ЛизаАлерт НСО», пенсионерка вышла из дома в микрорайоне ОбьГЭС и не вернулась.
— Нуждается в медицинской помощи! Приметы: рост 150 см, худощавого телосложения, волосы седые, глаза зеленые, — написали в соцсетях волонтеры.
Надежда Нелюбина была в черно-белой блузке, черных брюках и туфлях На голове завязан черно-белый платок. Сумка — темно-коричневая. Женщина перестала выходить на связь 14 мая.
Если вы знаете, где находится Надежда Нелюбина, позвоните по номерам: 8−800−700−54−52 или 112.