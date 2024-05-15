Ричмонд
+17°
дождь
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Зеленоглазая пенсионерка в черно-белом платке без вести пропала в Новосибирске

Женщине нужна медицинская помощь.

Источник: Лиза Алерт

В Советском районе Новосибирска пропала 76-летняя Нелюбина (Шатрова) Надежда Петровна. Как сообщает ПСО «ЛизаАлерт НСО», пенсионерка вышла из дома в микрорайоне ОбьГЭС и не вернулась.

— Нуждается в медицинской помощи! Приметы: рост 150 см, худощавого телосложения, волосы седые, глаза зеленые, — написали в соцсетях волонтеры.

Надежда Нелюбина была в черно-белой блузке, черных брюках и туфлях На голове завязан черно-белый платок. Сумка — темно-коричневая. Женщина перестала выходить на связь 14 мая.

Если вы знаете, где находится Надежда Нелюбина, позвоните по номерам: 8−800−700−54−52 или 112.