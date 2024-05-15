Во Владивостоке возбудили дело после пожара, уничтожившего восемь автобусов.

ВЛАДИВОСТОК, 15 мая — РИА Новости. Во Владивостоке возбуждено уголовное дело об умышленном уничтожении чужого имущества путем поджога после пожара на стоянке, в результате которого в среду утром сгорели восемь пассажирских автобусов, сообщает прокуратура Приморья.