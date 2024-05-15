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Во Владивостоке возбудили дело после пожара, уничтожившего восемь автобусов

Во Владивостоке возбудили дело после пожара, уничтожившего восемь автобусов.

Источник: © РИА Новости

ВЛАДИВОСТОК, 15 мая — РИА Новости. Во Владивостоке возбуждено уголовное дело об умышленном уничтожении чужого имущества путем поджога после пожара на стоянке, в результате которого в среду утром сгорели восемь пассажирских автобусов, сообщает прокуратура Приморья.

Ранее ГУМЧС России по Приморскому краю сообщило, что утром в среду восемь автобусов сгорели на стоянке во Владивостоке, площадь пожара составила 160 «квадратов». Погибших и пострадавших нет.

«Прокуратура Первомайского района г. Владивостока признала законным возбуждение по факту произошедшего уголовного дела по ч. 2 ст. 167 УК РФ (умышленное уничтожение чужого имущества, совершенное из хулиганских побуждений, путем поджога, если эти деяния повлекли причинение значительного ущерба)», — говорится в сообщении краевой прокуратуры.

По информации надзорного ведомства, сгоревшие транспортные средства выполняли пассажирские перевозки по маршрутам № 7 и № 24. Отмечается, что компания-перевозчик восполнила недостающие на маршрутах автобусы из резерва.

Как уточнили РИА Новости в мэрии Владивостока, автобусы принадлежали компании «Каслар».

«Сгоревшие автобусы были производства “Павловского автобусного завода”, больше известные как ПАЗ. Управление транспорта находится в активном взаимодействии с автотранспортным предприятием», — добавил собеседник.