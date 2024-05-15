СМИ: Boeing Трампа столкнулся во Флориде с другим самолетом

Как утверждает собеседник агентства, самолет Трампа во время руления в международном аэропорту Уэст-Палм-Бич задел крылом бизнес-джет.
В отчете Федерального управления гражданской авиации (FAA) США говорится, что частный Boeing 757 задел припаркованный корпоративный джет, при этом в документе не указано, что борт принадлежит Трампу, отмечает Reuters. Ведомство ведет расследование.
При этом в штабе экс-президента не ответили на запрос Reuters. В субботу, по информации агентства, Трамп провел митинг в Нью-Джерси, а инцидент с самолетом произошел после его посадки в Уэст-Палм-Бич около часа ночи по местному времени в воскресенье.