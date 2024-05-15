СМИ: Boeing Трампа столкнулся во Флориде с другим самолетом

При этом в штабе экс-президента не ответили на запрос Reuters. В субботу, по информации агентства, Трамп провел митинг в Нью-Джерси, а инцидент с самолетом произошел после его посадки в Уэст-Палм-Бич около часа ночи по местному времени в воскресенье.