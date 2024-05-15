Двух организаторов подпольных казино в Перми осудили заочно

Следком сообщил, что в Перми двух организаторов подпольных казино, осудили заочно.
Преступники действовали в 2015—2016 годах. Они создали сайт для азартных игр, зайти на который можно было в открытых ими заведениях.
«За время незаконной деятельности обвиняемые получили доход свыше 12 миллионов рублей», — сообщили в СУ СКР по Пермскому краю.
В отношении пятерых соучастников в 2019 году вынесли обвинительные приговоры. Двоих организаторов (им удалось скрыться) осудили заочно к двух годам колонии общего режима и штрафам в 500 тысяч рублей.
Ранее perm.aif.ru писал, что в следкоме сообщили о причинах гибели мужчины, чьи останки нашли в подвале дома на бульваре Гагарина в Перми. Следователи пришли к выводу, что смерть пожилого человека не носила насильственный характер.