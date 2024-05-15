За две недели на дорогах Иркутска в ДТП пострадали 13 детей

Новые случаи ДТП на дорогах столицы Приангарья коснулись несовершеннолетних, за последние две недели под колеса машин попали 13 детей, в числе пострадавших есть семилетний ребенок. Об этом сообщает ГИБДД Иркутской области.
— В четыре часа дня 13 мая на улице Лермонтова 19-летний водитель легкового автомобиля сбил пешехода, который переходил дорогу вне зоны пешеходного перехода. В результате аварии он попал в больницу с переломом ноги. Часом позже уже в Ленинском районе под машину попал ребенок в возрасте семи лет. Девочка гуляла на улице без присмотра взрослых, после случившегося ДТП она также попала в больницу с переломом ноги, — рассказывают подробности в полиции.
На этом происшествия на дорогах 13 мая не закончились. На улице Фрунзе столкновение произошло между автомобилем и мопедом, которым управлял 15-летний подросток, юноша получил травму ноги.
Примечательно, что случай на улице Лермонтова мог обойтись без травм, ведь пешеходный переход находился в 30 метрах от молодого человека, попавшего в аварию. Госавтоинспекция Иркутска призывает родителей повторять с детьми правила дорожного движения на регулярной основе.