Иркутянин получил 3 года колонии за оправдание теракта на Крымском мосту

1-й Восточный окружной военный суд огласил приговор в отношении 35-летнего иркутянина, которого признали виновным в публичном оправдании терроризма. Незаконную деятельность фигуранта выявили сотрудники регионального УФСБ.
Как сообщили irk.aif.ru в пресс-службе УФСБ России по Иркутской области, установлено, что мужчина разместил на своей общедоступной странице в социальной сети текстовый комментарий в поддержку террористического акта на Крымском мосту, который произошёл в октябре 2022 года.
Суд признал иркутянина виновным в преступлении, предусмотренном статьей УК РФ «Публичное оправдание терроризма», и назначил ему наказание в виде лишения свободы на срок 3 года. Также его на 2 года лишили права заниматься деятельностью, которая связана с публичным размещением сообщений и других информационных материалов в информационно-коммуникационных сетях.