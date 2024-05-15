Иркутянин получил 3 года колонии за оправдание теракта на Крымском мосту

Суд признал иркутянина виновным в преступлении, предусмотренном статьей УК РФ «Публичное оправдание терроризма», и назначил ему наказание в виде лишения свободы на срок 3 года. Также его на 2 года лишили права заниматься деятельностью, которая связана с публичным размещением сообщений и других информационных материалов в информационно-коммуникационных сетях.