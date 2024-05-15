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С поезда из Москвы в Челябинск сняли наркодилера с крупной партией

В пассажирском поезде сообщением Москва — Челябинск в руки полицейских попался житель столичного региона, перевозивший почти килограмм эфедрона.

Источник: МК.RU Челябинск

В пассажирском поезде сообщением Москва — Челябинск в руки полицейских попался житель столичного региона, перевозивший почти килограмм эфедрона.

Задержан мужчина был во время обхода вагонов на станции Сызрань. 21-летний парень вел себя подозрительно, поэтому сотрудники полиции решили провести личный досмотр, в ходе которого и были обнаружены в рюкзаке два пакета с неизвестным веществом. Экспертиза устаноила, что в них находился эфедрон.

При допросе задержанный признался, что вез наркотическое вещество в Магнитогорск, где планировал сбывать его через закладки. Мужчину заключили под стражу и возбудили уголовное дело.