С поезда из Москвы в Челябинск сняли наркодилера с крупной партией

Задержан мужчина был во время обхода вагонов на станции Сызрань. 21-летний парень вел себя подозрительно, поэтому сотрудники полиции решили провести личный досмотр, в ходе которого и были обнаружены в рюкзаке два пакета с неизвестным веществом. Экспертиза устаноила, что в них находился эфедрон.