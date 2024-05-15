В Хабаровске грузовик провалился под асфальт

Инцидент произошёл утром 15 мая на улице Новой. По данным очевидцев, самосвал, гружёный щебнем, частично ушёл под асфальт после прорыва подземных коммуникаций. На кадрах с места происшествия видно, что вода начинает растекаться вдоль проезжей части.