В Хабаровске грузовик провалился под асфальт в Железнодорожном районе. Предположительно, причиной стал порыв трубы, сообщает «АиФ-Дальинформ».
Инцидент произошёл утром 15 мая на улице Новой. По данным очевидцев, самосвал, гружёный щебнем, частично ушёл под асфальт после прорыва подземных коммуникаций. На кадрах с места происшествия видно, что вода начинает растекаться вдоль проезжей части.
Одна из полос оказалась заблокирована. Водителям приходится объезжать застрявший большегруз по встречной полосе.
Подробности аварии выясняются.