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В Хабаровске грузовик провалился под асфальт

Предположительно, инцидент произошёл из-за порыва трубы.

Источник: Предоставлено читателем

В Хабаровске грузовик провалился под асфальт в Железнодорожном районе. Предположительно, причиной стал порыв трубы, сообщает «АиФ-Дальинформ».

Инцидент произошёл утром 15 мая на улице Новой. По данным очевидцев, самосвал, гружёный щебнем, частично ушёл под асфальт после прорыва подземных коммуникаций. На кадрах с места происшествия видно, что вода начинает растекаться вдоль проезжей части.

Одна из полос оказалась заблокирована. Водителям приходится объезжать застрявший большегруз по встречной полосе.

Подробности аварии выясняются.