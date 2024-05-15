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В Пермской больнице, в которой рухнул лифт, может смениться главврач

В ГБУЗ «Городская больница Архангела Михаила и всех Небесных Сил» (ранее «Городская больница № 6», Пермь) 15 мая последний рабочий день главного врача Виктора Гневашева, сообщил портал 59.ru.

Источник, знакомый с ситуацией, подтвердил «Ъ-Прикамье» информацию о смене руководителя. В Минздраве края пообещали прокомментировать информацию позднее.

По данным портала, в краевом Минздраве приняли решение не продлевать контракт с господином Гневашевым. Новым руководителем медучреждения станет Антон Коровин, ранее работавший заместителем главного врача по медицинской части в Городской клинической больнице им. С. Н. Гринберга.

Виктор Гневашев занял пост главврача ГБУЗ ПК «Городская больница Архангела Михаила и всех Небесных Сил» в 2019 году. Тогда она была образована путем слияния двух медицинских учреждений: МСЧ № 6 (ул. Лобачевского, 26) и МСЧ № 7 (ул. Писарева, 59). С 2015 года господин Гневашев являлся главврачом МСЧ № 7. Он же с октября 2018 года возглавлял и МСЧ № 6 после ухода бывшего руководителя этого учреждения Валерия Блинова на работу в МСЧ № 9.

Напомним, в конце 2023 года в в больнице Архангела Михаила произошло ЧП — с четвертого этажа корпуса на ул. Лобачевского, 26 в шахту рухнул лифт с пассажирами. Лифтеру было вынесено наказание в виде ограничения свободы сроком на один год.