В Пермской больнице, в которой рухнул лифт, может смениться главврач

Виктор Гневашев занял пост главврача ГБУЗ ПК «Городская больница Архангела Михаила и всех Небесных Сил» в 2019 году. Тогда она была образована путем слияния двух медицинских учреждений: МСЧ № 6 (ул. Лобачевского, 26) и МСЧ № 7 (ул. Писарева, 59). С 2015 года господин Гневашев являлся главврачом МСЧ № 7. Он же с октября 2018 года возглавлял и МСЧ № 6 после ухода бывшего руководителя этого учреждения Валерия Блинова на работу в МСЧ № 9.