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В Башкирии ночной пожар унес жизни пожилых супругов

В Башкирии ночной пожар унес жизни пожилых супругов.

Источник: Пресс-служба ГУ МЧС России по РБ

Пожилая супружеская пара погибла в ночном пожаре в Татышлинском районе.

В четвёртом часу ночи пожарные МЧС России и добровольцы выехали по сообщению о пожаре в частном доме в деревне Новокайпаново. К этому моменту дом с дощатой верандой под общей крышей горел открытым пламенем по всей площади.

На тушение подано несколько пожарных стволов, привлечены 11 человек и 4 единиц техники.

К сожалению, в ходе разбора завалов обнаружены погибший 86-летний мужчина и 85-летняя женщина.

Причина пожара устанавливается. Предварительно по информации дознавателя МЧС России пожар начался с веранды, который отрезал выход из дома. На месте работает следственно-оперативная группа.

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