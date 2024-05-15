В Башкирии ночной пожар унес жизни пожилых супругов.

Пожилая супружеская пара погибла в ночном пожаре в Татышлинском районе.
В четвёртом часу ночи пожарные МЧС России и добровольцы выехали по сообщению о пожаре в частном доме в деревне Новокайпаново. К этому моменту дом с дощатой верандой под общей крышей горел открытым пламенем по всей площади.
На тушение подано несколько пожарных стволов, привлечены 11 человек и 4 единиц техники.
К сожалению, в ходе разбора завалов обнаружены погибший 86-летний мужчина и 85-летняя женщина.
Причина пожара устанавливается. Предварительно по информации дознавателя МЧС России пожар начался с веранды, который отрезал выход из дома. На месте работает следственно-оперативная группа.