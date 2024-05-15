Автовладелец ответит за ложный донос в Хабаровском крае

В ходе разбирательства сотрудники полиции установили, что противоправного деяния в отношении заявителя не совершалось. По словам фигуранта, он при движении на своем автомобиле совершил наезд на припаркованное транспортное средство, тем самым причинив собственнику иномарки материальный ущерб. Однако, не желая возмещать ущерб, решил сообщить о якобы угнанном у него автомобиле.