Автовладелец ответит за ложный донос в Хабаровском крае

В ходе разбирательства сотрудники полиции установили, что противоправного деяния в отношении заявителя не совершалось. По словам фигуранта, он при движении на своем автомобиле совершил наезд на припаркованное транспортное средство, тем самым причинив собственнику иномарки материальный ущерб. Однако, не желая возмещать ущерб, решил сообщить о якобы угнанном у него автомобиле.
Следственным отделением ОМВД России по Вяземскому району возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 306 Уголовного кодекса Российской Федерации «Заведомо ложный донос». Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет.
Подозреваемый дал признательные показания. В отношении него избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.