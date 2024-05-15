СМИ: в Японии рекордно быстро распространяется смертельно опасная болезнь

По данным Национального института инфекционных заболеваний, с начала этого года по 5 мая в Японии был зарегистрирован 801 случай заболевания, что в 2,76 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года. В течение всего 2023 года был зафиксирован 941 случай так называемого «острого гемолитического стрептококкового инфекционного заболевания», что являлось самым большим числом с начала подобных наблюдений.