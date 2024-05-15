Хрипела и делала сиплые вздохи: девушка упала с 24 этажа дома и осталась жива

Девушка 27 лет упала с последнего 24 этажа дома на Фастовской, 29, во Владивостоке. На место происшествия приехала карета скорой помощи, подробности сообщает «Комсомольская правда — Владивосток».
В пресс-службе регионального Минздрава корреспонденту «КП» сообщили, что на момент прибытия скорой пострадавшая еще дышала. Ее госпитализировали, врачи оказывают всю необходимую помощь.
Полицейские уже проводят проверку по факту произошедшего, также о случившемся знают в следственном комитете. Добавим, что в соцсетях есть кадры, на которых видно лежащую на асфальте девушку. Интернет-пользователи активно обсуждают падение. Некоторые люди предполагают, что в падении замешаны посторонние люди.
Напомним, в Уссурийске с балкона 12 этажа упала 14-летняя девушка. Комментаторы считают, что у друзей были шансы помочь погибшей и спасти ее, однако все просто проигнорировали подростка.
Ранее «Комсомолка» писала об этой трагедии. Есть версии, что у школьницы были проблемы с учебой, она боялась реакции родителей и страдала из-за этого. Также кто-то подумал, что у девушки возникли проблемы в отношениях.