Хрипела и делала сиплые вздохи: девушка упала с 24 этажа дома и осталась жива

Полицейские уже проводят проверку по факту произошедшего, также о случившемся знают в следственном комитете. Добавим, что в соцсетях есть кадры, на которых видно лежащую на асфальте девушку. Интернет-пользователи активно обсуждают падение. Некоторые люди предполагают, что в падении замешаны посторонние люди.