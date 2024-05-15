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Дело открыли на руководство горящего полигона в Новосибирске

Главе предприятия вынесли представления.

Источник: Прокуратура Новосибирской области

В Новосибирске на МУП «САХ», эксплуатирующим Хилокский полигон, возбудили административное дело за нарушение санпина. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры региона.

Накануне, 14 мая, загорелись отходы на Левобережном мусорном полигоне. В настоящее время пожар локализован. Специалисты ликвидируют очаги на площади в 2000 кв.м.

«Оценкой деятельности МУП г. Новосибирска “САХ”, эксплуатирующего полигон, установлено, что в нарушение требований санитарно-эпидемиологического законодательства им не принято надлежащих мер по недопущению возгорания отходов», — говорится в сообщении прокуратуры.

Из-за этого главе предприятия вынесли представление, на сам МУП открыли дело об административном правонарушении.

Напомним, дополнительную технику отправили на тушение Хилокского полигона.

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