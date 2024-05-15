Дело открыли на руководство горящего полигона в Новосибирске

«Оценкой деятельности МУП г. Новосибирска “САХ”, эксплуатирующего полигон, установлено, что в нарушение требований санитарно-эпидемиологического законодательства им не принято надлежащих мер по недопущению возгорания отходов», — говорится в сообщении прокуратуры.