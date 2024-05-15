Под Волгоградом задержали 7 поездов после схода вагонов с рельсов

Из-за ЧП многие составы не смогли прийти вовремя.
Точная причина инцидента на станции Котлубань пока не известна. В ПривЖД отметили, что сход случился из-за «вмешательства посторонних лиц в работу железнодорожного транспорта». В тг-каналах утверждают, что причиной произошедшего стал прилет дрона.
Сейчас на участке работают 2 восстановительных поезда, 17 единиц техники и около 200 железнодорожников. После схода вагонов оказалось повреждено около 300 метров ж/д путей.
Вечером 14 мая из-за инцидента изменилось расписание движения 7 поездов. С задержкой пришли следующие составы:
- № 13 Имеретинский курорт — Саратов;
- № 255 Кисловодск — Екатеринбург;
- № 60 Новокузнецк — Кисловодск;
- № 201 Анапа — Красноярск;
- № 59 Кисловодск — Новокузнецк;
- № 14 Саратов — Имеретинский курорт;
- № 1 Волгоград — Москва.