Ричмонд
+17°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Под Волгоградом задержали 7 поездов после схода вагонов с рельсов

В ночь на 14 мая на станции Котлубань в Городищенском районе с рельсов сошли несколько вагонов грузового поезда.

Из-за ЧП многие составы не смогли прийти вовремя.

Точная причина инцидента на станции Котлубань пока не известна. В ПривЖД отметили, что сход случился из-за «вмешательства посторонних лиц в работу железнодорожного транспорта». В тг-каналах утверждают, что причиной произошедшего стал прилет дрона.

Сейчас на участке работают 2 восстановительных поезда, 17 единиц техники и около 200 железнодорожников. После схода вагонов оказалось повреждено около 300 метров ж/д путей.

Вечером 14 мая из-за инцидента изменилось расписание движения 7 поездов. С задержкой пришли следующие составы:

  • № 13 Имеретинский курорт — Саратов;
  • № 255 Кисловодск — Екатеринбург;
  • № 60 Новокузнецк — Кисловодск;
  • № 201 Анапа — Красноярск;
  • № 59 Кисловодск — Новокузнецк;
  • № 14 Саратов — Имеретинский курорт;
  • № 1 Волгоград — Москва.