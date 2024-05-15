В Магнитогорске 2-летняя девочка выпала из окна пятого этажа на козырек магазина, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».
О происшествии в экстренные службы сообщили очевидцы. К прибытию спасателей они нашли лестницу, чтобы подняться на крышу магазина.
Эвакуация пострадавшей была произведена дежурной сменой Магнитогорского отряда Поисково-спасательной службы Челябинской области.
«Через балкон третьего этажа ребенка на спинальном щите внесли в подъезд, а затем по лестничному пролету доставили к автомобилю скорой медицинской помощи», — говорится в комментарии ПСС региона.
Отмечается, что девочка, ей 1 год 9 месяцев, находилась в сознании, доставлена в детскую горбольницу.