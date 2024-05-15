Арестованный кадровик Минобороны приобрел за четыре года участок и «Волгу»

Кузнецов с супругой, согласно декларациям, с которыми ознакомилось агентство, жили относительно скромно: с 2015 по 2019 год они купили две машины и приобрели в собственность участок земли площадью 1,5 тысячи квадратных метров, а также квартиру. Доход Кузнецова в 2019 году составил свыше 4,5 миллионов рублей, что на один миллион больше, чем в 2015-м.
В 2015 году у Кузнецова в пользовании, как и у его жены, были две квартиры — на 72,2 и 156,5 квадратных метра. В его автопарке числились BMW Х5 и Toyota Corolla, а у супруги — Nissan Tiida. Заработал за этот год он 3,4 миллиона рублей, жена — 3,1 миллиона.
Уже в 2016 году чета Кузнецовых приобрела квартиру в 156,5 «квадратов» в долевую собственность, при этом вторая квартира в декларации уже не числилась.
В 2017 году у супруги появился второй автомобиль — Audi A7, спустя год он «пропал», зато чета приобрела два земельных участка в 1,5 тысячи «квадратов» каждый.
В 2019 году у жены появилось в собственности нежилое помещение, а в пользовании — объект незавершенного строительства на 240 квадратных метров. Кузнецов же приобрел себе советский автомобиль марки «Волга».
В 2021 году был подписан закон о включении в перечень лиц, подлежащих государственной защите, госслужащих Вооруженных сил, которые принимали участие в борьбе с терроризмом, а также госслужащих органов внешней разведки — участников спецопераций и сотрудников Росгвардии. В связи с этим информация о них перестала публиковаться в открытом доступе. А с 2023 года антикоррупционные декларации перестали публиковать в открытом доступе в связи с проведением СВО.
О задержании Кузнецова стало известно в понедельник. Утром 14 мая его арестовали. В 235-м гарнизонном военном суде уточнили, что ему предъявили обвинение в получении взятки в особо крупном размере. По данным источника, речь идет о взятке в 30 миллионов рублей. Генералу может грозить до 15 лет заключения.