Турция передала Казахстану подозреваемого в убийстве

По данным пресс-службы Генеральной прокуратуры, в марте 2022 года на территории Алматинской области мужчина вместе со своим братом совершил разбойное нападение на водителя грузовика, перевозившего табачную продукцию на сумму свыше 300 млн тенге.
«Убив водителя, преступники избавились от трупа, закопав его в придорожной яме».
После совершения преступления один из подозреваемых был задержан и в последующем осужден, второму удалось скрыться, в связи с чем он был объявлен в международный розыск.
Однако в августе 2023 года фигурант задержан на территории Турции.
«В настоящее время он водворен в следственный изолятор Астаны».
За совершение этих преступлений предусмотрено наказание в виде лишения свободы сроком от пятнадцати до двадцати лет либо пожизненного лишения свободы, с конфискацией имущества.