ПВО сбила ракеты ATACMS над Крымом и авиабомбы HAMMER над Белгородом

МОСКВА, 15 мая — РИА Новости. Системы ПВО за минувшую ночь сбили 10 ракет ATACMS над Крымом, а также французские бомбы HAMMER над Белгородом, сообщили в пресс-службе Минобороны России.
«В течение прошедшей ночи пресечен ряд попыток киевского режима совершить террористические атаки с применением американских оперативно-тактических ракет ATACMS, французских управляемых авиабомб HAMMER, американских противорадиолокационных ракет HARM, крупнокалиберных реактивных снарядов и беспилотных летательных аппаратов самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации», — говорится в сообщении.
Как уточнили в ведомстве, две американские противорадиолокационные ракеты HARM, две французские управляемые авиабомбы Hammer, два реактивных снаряда РСЗО «Ольха» и девять БПЛА уничтожены над территорией Белгородской области. Десять американских ракет ATACMS нейтрализованы над Крымом.
Еще пять беспилотников уничтожены над Курской областью, три БПЛА перехватили над территорией Брянской области.
Ранее севастопольский губернатор Михаил Развозжаев сообщил, что силы ПВО сбили несколько украинских ракет над акваторией у города и в районе аэродрома «Бельбек». Севастопольские спасатели потушили возгорание, возникшее после падения обломков ракет в районе села Полюшко, повреждений гражданской инфраструктуры нет. Также обломки упали в районе улицы Федоровской, обошлось без пострадавших.
Как сообщил белгородский губернатор Вячеслав Гладков, в ходе отражения воздушной атаки на Белгород в поселке Дубовое из-за прямого попадания снаряда загорелся частный жилой дом. Пострадали два человека.
ВСУ практически ежедневно обстреливают центральные и приграничные регионы России, наносят удары с БПЛА и устраивают диверсии. ПВО регулярно отбивают атаки противника.