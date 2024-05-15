ПВО сбила ракеты ATACMS над Крымом и авиабомбы HAMMER над Белгородом

Ранее севастопольский губернатор Михаил Развозжаев сообщил, что силы ПВО сбили несколько украинских ракет над акваторией у города и в районе аэродрома «Бельбек». Севастопольские спасатели потушили возгорание, возникшее после падения обломков ракет в районе села Полюшко, повреждений гражданской инфраструктуры нет. Также обломки упали в районе улицы Федоровской, обошлось без пострадавших.