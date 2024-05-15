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Пятерых иностранцев будут судить за беспорядки на Ковыкте

За беспорядки на Ковыктинском газоконденсатном месторождении будут судить пятерых граждан Республики Кыргызстан. Об этом сообщила пресс-служба СУ СКР по Иркутской области.

Источник: ГУ МВД

Беспорядки на Ковыкте произошли 23 июня 2023 года. Следствие установило, что пятеро обвиняемых, являвшихся сотрудниками АО «Ленагазспецстрой», повздорили с уроженцами Таджикистана из-за очереди в столовую. 32-летний обвиняемый привлёк соседей по общежитию, и они подрались с потерпевшими, проживавшими в другом общежитии. В драке использовались и подручные предметы. Потерпевшим причинены травмы разной степени тяжести. Наиболее пострадало пять человек.

Уголовное дело расследовано и передано в суд для рассмотрения по существу.