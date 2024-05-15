Пятерых иностранцев будут судить за беспорядки на Ковыкте

Беспорядки на Ковыкте произошли 23 июня 2023 года. Следствие установило, что пятеро обвиняемых, являвшихся сотрудниками АО «Ленагазспецстрой», повздорили с уроженцами Таджикистана из-за очереди в столовую. 32-летний обвиняемый привлёк соседей по общежитию, и они подрались с потерпевшими, проживавшими в другом общежитии. В драке использовались и подручные предметы. Потерпевшим причинены травмы разной степени тяжести. Наиболее пострадало пять человек.