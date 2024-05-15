13-летняя девочка пропала в Екатеринбурге

Об этом сообщили в приисковом отряде «Прорыв».
Девочка пропала в Ботаническом микрорайоне столицы Урала. Ее рост 150 сантиметров, у нее среднее телосложение, темные волосы и карие глаза.
В момент пропажи на ней была черная безрукавка, платье леопардового цвета, коричневый платок, белые кроссовки. С собой у нее был рюкзак молочного цвета.
Сообщить о местонахождении девочки можно по телефону в отдел полиции № 7 Екатеринбурга: 8 (343)356−42−07, а также координатору поисков:
«МК-Урал» ранее писал, что завершились поиски 17-летнего Сергея, который пропал 22 апреля в Реже. Об этом сообщили в поисковом отряде.
Подробности не сообщаются. Также неизвестно, где подросток провел четыре дня.