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13-летняя девочка пропала в Екатеринбурге

В Екатеринбурге начаты поиски 13-летней девочки, которую зовут Рукиябону Абдубаннопова.

Источник: ПОИСКОВЫЙ ОТРЯД "ПРОРЫВ"

Об этом сообщили в приисковом отряде «Прорыв».

Девочка пропала в Ботаническом микрорайоне столицы Урала. Ее рост 150 сантиметров, у нее среднее телосложение, темные волосы и карие глаза.

В момент пропажи на ней была черная безрукавка, платье леопардового цвета, коричневый платок, белые кроссовки. С собой у нее был рюкзак молочного цвета.

Сообщить о местонахождении девочки можно по телефону в отдел полиции № 7 Екатеринбурга: 8 (343)356−42−07, а также координатору поисков: +7 904 387−65−57 (Светлана).

«МК-Урал» ранее писал, что завершились поиски 17-летнего Сергея, который пропал 22 апреля в Реже. Об этом сообщили в поисковом отряде.

Подробности не сообщаются. Также неизвестно, где подросток провел четыре дня.