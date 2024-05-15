На юго-западе Москвы в ДТП пострадали три человека

МОСКВА, 15 мая. /ТАСС/. Водитель авто на юго-западе Москвы не справился с управлением и наехал на бордюр, в результате чего машина перевернулась, пострадали три человека. Об этом сообщили в столичной прокуратуре.
«Ночью на улице Тарусская водитель автомобиля Hyundai не справился с управлением, наехал на бордюрный камень, после чего автомобиль перевернулся. В результате дорожной аварии пострадали водитель автомобиля 1985 года рождения и две его пассажирки 1982 и 1983 года рождения», — сказали в надзорном ведомстве.
Прокуратура Юго-Западного административного округа контролирует установление всех обстоятельств дорожной аварии. Как следует из опубликованных в Telegram-канале ведомства кадров, машина в результате ДТП сильно повреждена, некоторые части авто разбросаны по проезжей части.