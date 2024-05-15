На юго-западе Москвы в ДТП пострадали три человека

«Ночью на улице Тарусская водитель автомобиля Hyundai не справился с управлением, наехал на бордюрный камень, после чего автомобиль перевернулся. В результате дорожной аварии пострадали водитель автомобиля 1985 года рождения и две его пассажирки 1982 и 1983 года рождения», — сказали в надзорном ведомстве.