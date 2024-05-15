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15-летний мотоциклист сбил 10-летнюю девочку в Тайшете

Ребенка доставили в травмпункт.

Источник: IrkutskMedia.ru

Сразу два ДТП с участием несовершеннолетних мотоциклистов произошло в Иркутской области за сутки. В одной из аварий прострадала 10-летняя девочка. Она попала под колеса мототранспорта, когда переходила дорогу. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia.

Авария произошла в Тайшете. По данным ГИБДД по Иркутской области, 15-летний водитель мотоцикла Racer сбил переходящую дорогу 10-летнюю девочку. В результате наезда ее доставили в травмпункт. Как и в первом случае, юноша не имел прав для управления мототехникой. В отношении матери ребенка составили административный протокол.

Сотрудники ГИБДД проводят проверку по факту ДТП. Выяснение обстоятельств аварии поставлено прокуратурой на контроль.