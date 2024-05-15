15-летний мотоциклист сбил 10-летнюю девочку в Тайшете

Сразу два ДТП с участием несовершеннолетних мотоциклистов произошло в Иркутской области за сутки. В одной из аварий прострадала 10-летняя девочка. Она попала под колеса мототранспорта, когда переходила дорогу. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia.