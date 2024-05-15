На стадионе в Миассе во время разборок застрелили 23-летнего парня

Вечером 14 мая на стадионе «Южный» в городе Миассе Челябинской области обнаружили бездыханное тело 23-летнего парня с огнестрельным ранением. Прибывшие на место происшествия полицейские выяснили, что он стал жертвой конфликта в группе молодых людей. Личность убийцы уже установили, его ищут, передает корреспондент chel.aif.ru со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД по Челябинской области.