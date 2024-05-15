13 человек, объявленных в розыск, задержали в Алматы

«В период отработки акцент сделан на укрепление принципа “нулевой терпимости” к правонарушениям, поддержания должного общественного правопорядка на улицах и в других общественных местах, на выявление и пресечение фактов вандализма, порчи имущества, мелкого хулиганства, нарушений в области дорожной безопасности, а также на профилактику правонарушений в сфере бытового насилия, в том числе в отношении несовершеннолетних», — отметил начальник Управления местной полицейской службы ДП Алматы полковник полиции Серик Шумаев.