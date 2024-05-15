13 человек, объявленных в розыск, задержали в Алматы

С 10 мая полиция Алматы переведена на усиленный вариант несения службы. Как поясняли в правоохранительных органах ранее, с 10 по 20 мая в мегаполисе проводится оперативно-профилактическое мероприятие «Правопорядок».
Сегодня в пресс-службе Департамента полиции Алматы рассказали, что за эти пять дней правоохранители раскрыли по горячим следам 122 преступления и полсотни ранее совершенных преступлений.
«В период отработки акцент сделан на укрепление принципа “нулевой терпимости” к правонарушениям, поддержания должного общественного правопорядка на улицах и в других общественных местах, на выявление и пресечение фактов вандализма, порчи имущества, мелкого хулиганства, нарушений в области дорожной безопасности, а также на профилактику правонарушений в сфере бытового насилия, в том числе в отношении несовершеннолетних», — отметил начальник Управления местной полицейской службы ДП Алматы полковник полиции Серик Шумаев.
Всего же с начала ОПМ выявлено и пресечено больше 3,6 тыс. административных правонарушений, в том числе фактов нарушения тишины, распития спиртных напитков в общественном месте, проживания без регистрации либо без документов, удостоверяющих личность, мелких хулиганств.