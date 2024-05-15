В Новосибирске будут судить 22-летнюю мать, выкинувшую ребенка в мусорный бак

— В ночь на 16 февраля 2024 года женщина родила ребенка. Опасаясь осуждения родственников и не желая воспитывать малыша, она завернула грудничка в простынь, положила в пакет и отнесла в мусорный бак в соседний двор, на улице в тот момент было не выше −26 градусов, — напомнили обстоятельства дела в прокуратуре Новосибирской области.