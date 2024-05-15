В Новосибирске будут судить 22-летнюю мать, выкинувшую ребенка в мусорный бак

В Новосибирске до суда дошло дело матери, выкинувшей грудничка в мусорный бак. В отношении 22-летней родительницы завершили расследование уголовного дела по статье о покушении на убийство матерью новорожденного.
— В ночь на 16 февраля 2024 года женщина родила ребенка. Опасаясь осуждения родственников и не желая воспитывать малыша, она завернула грудничка в простынь, положила в пакет и отнесла в мусорный бак в соседний двор, на улице в тот момент было не выше −26 градусов, — напомнили обстоятельства дела в прокуратуре Новосибирской области.
Малыш пролежал на морозе не менее получаса. Его чудом спас сосед, который выбрасывал мусор. Мужчина услышал писк. Кроху госпитализировали. Опеку над ним оформила бабушка.
Уголовное дело по существу рассмотрят в Железнодорожном районном суде.