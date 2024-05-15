В Челябинске с крыши школы упала бетонная плита

В Челябинске со школьной крыши упал фрагмент бетонного парапета. Отвалились и полетели вниз также примыкавшие к парапету кирпичи.
Щербатым стал край крыши в филиале гимназию № 76 на улице Вагнера. Бетонная плита рухнула на тротуар, по которому ходят ученики. Но в момент обрушения рядом со школьным зданием никого не было, так что люди не пострадали.
В прокуратуре после инцидента начали проверку.
— В ходе проверки будет дана оценка исполнению законодательства об образовании, соблюдению прав несовершеннолетних на безопасное пребывание в образовательном учреждении, — рассказала старший помощник прокурора Челябинской области Наталья Мамаева.