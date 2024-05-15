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В Челябинске с крыши школы упала бетонная плита

Прокуратура начала проверку из-за падения бетонной плиты с крыши школы в Челябинске.

Источник: Комсомольская правда

В Челябинске со школьной крыши упал фрагмент бетонного парапета. Отвалились и полетели вниз также примыкавшие к парапету кирпичи.

Щербатым стал край крыши в филиале гимназию № 76 на улице Вагнера. Бетонная плита рухнула на тротуар, по которому ходят ученики. Но в момент обрушения рядом со школьным зданием никого не было, так что люди не пострадали.

В прокуратуре после инцидента начали проверку.

— В ходе проверки будет дана оценка исполнению законодательства об образовании, соблюдению прав несовершеннолетних на безопасное пребывание в образовательном учреждении, — рассказала старший помощник прокурора Челябинской области Наталья Мамаева.