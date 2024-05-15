Очередная террористическая атака: над Крымом уничтожили 10 американских ракет ATACMS

В оборонном ведомстве добавили, что две авиабомбы Hammer, две ракеты HARM, два реактивных снаряда РСЗО «Ольха» и девять беспилотников уничтожили над Белгородской областью. Кроме того, пять дронов уничтожили над Курской областью, еще три — над Брянской.