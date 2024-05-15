Очередная террористическая атака: над Крымом уничтожили 10 американских ракет ATACMS

В ночь на среду, 15 мая, средства противовоздушной обороны уничтожили 10 американских ракет ATACMS над Крымским полуостровом. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства обороны России.
Киевский режим пытался совершить ряд террористических атак по российским объектам. Для этого украинские военные использовали американские оперативно-тактические ракеты ATACMS, французские управляемые авиабомбы Hammer, американские противорадиолокационные ракеты HARM, крупнокалиберные реактивные снаряды и беспилотники.
— Дежурными средствами ПВО десять оперативно-тактических ракет были уничтожены над территорией Крымского полуострова, — отметили в министерстве.
В оборонном ведомстве добавили, что две авиабомбы Hammer, две ракеты HARM, два реактивных снаряда РСЗО «Ольха» и девять беспилотников уничтожили над Белгородской областью. Кроме того, пять дронов уничтожили над Курской областью, еще три — над Брянской.
Ранее губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщал, что силы противовоздушной обороны сбили несколько ракет над акваторией Черного моря и в районе аэродрома «Бельбек». Спасатели потушили пожар от упавших осколков в районе села Полюшко. Кроме того, в районе улицы Федоровской обломки сбитой ракеты упали в частном секторе. В результате случившегося никто не пострадал.