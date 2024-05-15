Ричмонд
+15°
облачно, небольшой дождь
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Очередная террористическая атака: над Крымом уничтожили 10 американских ракет ATACMS

Минобороны: 10 американских ракет ATACMS уничтожили над Крымским полуостровом.

Источник: Комсомольская правда

В ночь на среду, 15 мая, средства противовоздушной обороны уничтожили 10 американских ракет ATACMS над Крымским полуостровом. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства обороны России.

Киевский режим пытался совершить ряд террористических атак по российским объектам. Для этого украинские военные использовали американские оперативно-тактические ракеты ATACMS, французские управляемые авиабомбы Hammer, американские противорадиолокационные ракеты HARM, крупнокалиберные реактивные снаряды и беспилотники.

— Дежурными средствами ПВО десять оперативно-тактических ракет были уничтожены над территорией Крымского полуострова, — отметили в министерстве.

В оборонном ведомстве добавили, что две авиабомбы Hammer, две ракеты HARM, два реактивных снаряда РСЗО «Ольха» и девять беспилотников уничтожили над Белгородской областью. Кроме того, пять дронов уничтожили над Курской областью, еще три — над Брянской.

Ранее губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщал, что силы противовоздушной обороны сбили несколько ракет над акваторией Черного моря и в районе аэродрома «Бельбек». Спасатели потушили пожар от упавших осколков в районе села Полюшко. Кроме того, в районе улицы Федоровской обломки сбитой ракеты упали в частном секторе. В результате случившегося никто не пострадал.