Суд арестовал краснодарского бизнесмена, подозреваемого в даче взятки экс-начальнику Главного управления кадров МО РФ Юрию Кузнецову

«Кузнецов Ю. В, ранее занимавший руководящую должность в Восьмом Управлении Генштаба Вооруженных Сил РФ был лично знаком с Мартиросяном по службе, в связи с чем у Кузнецова возник преступный умысел, направленный на получение взятки лично, в виде иного имущества в особо крупном размере, за совершение действий, которым он может способствовать в силу своего должностного положения, значимости и авторитета занимаемой должности, а также за общее покровительство по службе в интересах взяткодателя», — говорится в сообщении.