Суд арестовал краснодарского бизнесмена, подозреваемого в даче взятки экс-начальнику Главного управления кадров МО РФ Юрию Кузнецову

Стало известно, что был арестован предприниматель Лева Мартиросян, подозреваемый в даче взятки Кузнецову. Бизнесмена отправили в СИЗО.
Постановлением Басманного суда удовлетворено ходатайство органов предварительного расследования, коммерсант будет заключен под стражу 12 июля. Задержанный подозревается в совершении преступления, предусмотренного по части 5 статьи 291 УК РФ. Об этом сообщили в пресс-службе судов общей юрисдикции Москвы.
«Кузнецов Ю. В, ранее занимавший руководящую должность в Восьмом Управлении Генштаба Вооруженных Сил РФ был лично знаком с Мартиросяном по службе, в связи с чем у Кузнецова возник преступный умысел, направленный на получение взятки лично, в виде иного имущества в особо крупном размере, за совершение действий, которым он может способствовать в силу своего должностного положения, значимости и авторитета занимаемой должности, а также за общее покровительство по службе в интересах взяткодателя», — говорится в сообщении.
По данным Интерфакса, Лева Мартиросян проживал в Краснодаре и занимался индивидуальным предпринимательством.