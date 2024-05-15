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В Башкирии загорелся детский сад

В Башкирии загорелся детский сад.

Источник: Пресс-служба ГУ МЧС России по РБ

Сегодня утром в Белорецке произошел пожар в детском саду № 25 по улице Косоротова. Прибывшие на место огнеборцы потушили пожар за 14 минут на площади 3 квадратных метра.

По предварительной информации дознавателя МЧС России, загорелась электрическая розетка, в которую был подключен сетевой фильтр и масляный обогреватель.

«Погибших и травмированных нет. До прибытия пожарных самостоятельно эвакуировались 9 работников и 4 ребенка. К реагированию на пожар привлекалось 16 человек и 7 единиц техники», — сообщили в пресс-службе МЧС Башкирии.

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