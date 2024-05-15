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«Укрэнерго» снова сообщила об аварийном отключении света на Украине

Аварийные отключения электроснабжения во второй раз за сутки происходят во всех регионах Украины. Об этом утром в среду, 15 мая, сообщили в национальной энергетической компании «Укрэнерго».

Источник: Reuters

«С 06:40 до 09:00 (совпадает с мск. — Ред.) диспетчерский центр “Укрэнерго” применил контролируемые аварийные отключения для промышленных и бытовых потребителей во всех регионах Украины. Энергопитание объектов критической инфраструктуры не ограничивается», — говорится в Telegram-канале компании.

Причиной, как и в предыдущем случае, названо увеличение дефицита электроэнергии в результате роста потребления из-за похолодания.

В прошлый раз аварийные отключения электроэнергии вводились по всей Украине накануне вечером. Они продлились с 21:00 до полуночи. Тогда же в компании указали, что в течение всего дня 15 мая на Украине будут действовать графики ограничения мощности для промышленных потребителей.

Ранее, 12 мая, сообщалось, что в текущем году энергосистеме Украины был нанесен самый мощный ущерб. Глава минэнерго страны Герман Галущенко уточнил, что за последнее время страна лишилась электростанций, которые производили порядка 8 ГВт электроэнергии.

энергетика