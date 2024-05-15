«Укрэнерго» снова сообщила об аварийном отключении света на Украине

В прошлый раз аварийные отключения электроэнергии вводились по всей Украине накануне вечером. Они продлились с 21:00 до полуночи. Тогда же в компании указали, что в течение всего дня 15 мая на Украине будут действовать графики ограничения мощности для промышленных потребителей.