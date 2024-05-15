Уральца судят за издевательства над беременной женой

Как сообщили Накануне.RU в прокуратуре Свердловской области, преступления совершались с января по март 2024 года: уралец систематически наносил побои и совершал другие насильственные действия в отношении супруги, находящейся в состоянии беременности. Кроме этого, в один из дней мучитель угрожал женщине убийством.