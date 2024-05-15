Мать, оставившую малолетнюю дочь в магазине в Краснодаре, нашли в поезде

Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.
Женщину обнаружили в поезде «Кисловодск — Санкт-Петербург». Как стало известно, безработная приезжая из Сургута, после того как избавилась от ребенка, села на автобус до Кропоткина, а оттуда — на проходящий поезд.
Сейчас она находится в сопровождении полицейских и возвращается в Краснодар для выяснения всех обстоятельств произошедшего. Помимо этого, женщине будет проведена психиатрическая экспертиза.
Трехлетняя девочка, оставленная матерью, находится в больнице. Ее жизни и здоровью ничего не угрожает. Мотивы поступка женщины не уточняются.